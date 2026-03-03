Pronóstico del clima para hoy en Ciudad De Buenos Aires

Este martes, el clima en Ciudad De Buenos Aires presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 8.6°C, y los vientos soplarán con una velocidad media de 8 km/h. La sensación durante la mañana se verá influenciada por una humedad del 78%, lo que podría aumentar la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y noche, se prevé que la máxima alcance los 16°C. Las condiciones de nubosidad parcial persistirán, sin embargo, se espera que los vientos aumenten ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h. La humedad continuará alta, con índices de alrededor del 78% a medida que el día concluya.