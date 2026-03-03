Clima para la mañana en Corrientes

En la mañana de este martes en Corrientes, se pronostica un clima parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 8.2°C. No se espera precipitación durante esta parte del día, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 12 km/h. La humedad alcanzará el 94%, por lo que podríamos sentir algo de humedad en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que el día avanza hacia la tarde y la noche, las temperaturas máximas en Corrientes rondarán los 18.8°C. Las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, sin reportes de lluvia. El viento persistirá con una velocidad suave, y se prevé que la humedad sea alta, alrededor del 94%.