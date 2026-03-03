Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 3 de marzo de 2026
Tiempo en Corrientes
Clima para la mañana en Corrientes
En la mañana de este martes en Corrientes, se pronostica un clima parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 8.2°C. No se espera precipitación durante esta parte del día, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 12 km/h. La humedad alcanzará el 94%, por lo que podríamos sentir algo de humedad en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
A medida que el día avanza hacia la tarde y la noche, las temperaturas máximas en Corrientes rondarán los 18.8°C. Las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, sin reportes de lluvia. El viento persistirá con una velocidad suave, y se prevé que la humedad sea alta, alrededor del 94%.