Para el día de hoy en Formosa, se pronostica un clima mayormente nuboso durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 7.9°C. Las condiciones permanecerán estables y la temperatura no mostrará grandes variaciones. Visita nuestra sección del clima en Argentina para más detalles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Al avanzar la tarde y la noche, el cielo seguirá presentándose parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 20.5°C. El viento se mantendrá moderado, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h en las ráfagas más intensas. No se esperan precipitaciones, por lo que es poco probable que necesites un paraguas hoy.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Se recomienda llevar ropa ligera pero tener a mano una chaqueta por si la temperatura baja, especialmente por la noche. Dado el nivel de humedad, es importante mantenerse hidratado y utilizar protector solar si planeas estar al aire libre durante la mayor parte del día.