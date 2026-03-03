Hoy, en Jujuy, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana, con temperaturas frescas que comenzarán alrededor de los 4.2°C. A lo largo del día, se espera un incremento en el viento, con velocidades que pueden alcanzar hasta 13 km/h. La humedad relativa máxima podría llegar al 85%, asegurando una sensación de frescura durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, el clima se mantendrá variable con nubosidad fluctuante. La máxima temperatura alcanzará los 18.4°C, con vientos que seguirán soplando moderadamente. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, permitiendo actividades al aire libre con precauciones debido al refrescamiento del ambiente.

Es importante destacar que, a pesar del aumento en la temperatura, no se esperan precipitaciones significativas hoy, lo que brinda tranquilidad a quienes planean actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda siempre tener en cuenta la variabilidad del clima, típica de la región de Jujuy.