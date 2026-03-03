Hoy en Mendoza, se espera un clima parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de alrededor de 6.6°C. La humedad será elevada, alcanzando un máximo de 63.5% a lo largo del día. Los vientos también estarán presentes, con una velocidad media de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso y las temperaturas subirán a un valor máximo de 17.5°C. La velocidad del viento puede llegar hasta los 13 km/h en ciertos momentos del día. En cuanto a las precipitaciones, no se espera lluvia.