Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 3 de marzo de 2026
Pronóstico del tiempo
Hoy en Río Negro, comenzamos el día con un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas se moverán alrededor de los 6.8°C, proporcionando un inicio fresco. La humedad alcanzará un nivel del 82%, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. El viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, contribuyendo a la frescura general del ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a los 17.1°C, manteniendo la tendencia de un día mayormente fresco. A medida que transcurra la jornada, la cobertura nubosa persistirá parcialmente, aunque sin precipitaciones previstas. El viento alcanzará su punto máximo con ráfagas que podrían sobrepasar los 27 km/h, así que es recomendable abrigarse si vas a estar al aire libre. Se pronostica que la humedad se reducirá ligeramente a 45% hacia la noche, ofreciendo una sensación más confortable.