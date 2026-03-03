Hoy en Río Negro, comenzamos el día con un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas se moverán alrededor de los 6.8°C, proporcionando un inicio fresco. La humedad alcanzará un nivel del 82%, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. El viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, contribuyendo a la frescura general del ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, la temperatura máxima llegará a los 17.1°C, manteniendo la tendencia de un día mayormente fresco. A medida que transcurra la jornada, la cobertura nubosa persistirá parcialmente, aunque sin precipitaciones previstas. El viento alcanzará su punto máximo con ráfagas que podrían sobrepasar los 27 km/h, así que es recomendable abrigarse si vas a estar al aire libre. Se pronostica que la humedad se reducirá ligeramente a 45% hacia la noche, ofreciendo una sensación más confortable.