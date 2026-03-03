Hoy, en Salta, se espera un día con clima variado. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán los 21.2°C. La clima será más suave, con una humedad relativamente baja, alcanzando un máximo de 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y las temperaturas descenderán ligeramente, variando entre los 3.4°C y 21.2°C. A su vez, se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 8 km/h, ofreciendo una brisa ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de marzo de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:03 y se ocultará a las 18:40, brindando un día largo para disfrutar de las actividades al aire libre.