Canal 26
Por Canal 26
martes, 3 de marzo de 2026, 06:04

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán en 4.7°C. La humedad estará rondando el 80%, lo que generará una sensación térmica más alta. Los vientos soplarán a una velocidad media de 35 km/h, por lo que conviene estar preparados para posibles ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos, con las temperaturas alcanzando su máxima de 40.5°C. La humedad seguirá alta, en torno al 95%, y el viento podría aumentar su intensidad con ráfagas máximas de hasta 47 km/h. Se recomienda estar preparados para un día caluroso y ventoso.