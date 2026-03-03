Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 3 de marzo de 2026
Predicción del día
Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz
En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán en 4.7°C. La humedad estará rondando el 80%, lo que generará una sensación térmica más alta. Los vientos soplarán a una velocidad media de 35 km/h, por lo que conviene estar preparados para posibles ráfagas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos, con las temperaturas alcanzando su máxima de 40.5°C. La humedad seguirá alta, en torno al 95%, y el viento podría aumentar su intensidad con ráfagas máximas de hasta 47 km/h. Se recomienda estar preparados para un día caluroso y ventoso.