Hoy en Santa Fe, el clima presenta condiciones parciales de nubosidad y temperaturas templadas. Se espera que el mercurio oscile, alcanzando un máximo de 18.5°C y descendiendo a un mínimo de 7.9°C. El día comenzará sin precipitaciones con una humedad del 85%, creando una sensación agradable en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde, el clima seguirá con nubosidad parcial y las temperaturas se mantendrán estables en 18.5°C. El viento soplará moderadamente con una velocidad máxima de hasta 21 km/h, lo que contribuirá a una tarde templada y agradable. En la noche, la temperatura descenderá gradualmente y el cielo se despejará, sin expectativas de lluvia. La velocidad del viento se reducirá, creando un ambiente calmado para la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de marzo de 2026

El sol hará su aparición a las 07:59 y se esconderá a las 18:06. Estos momentos son ideales para aprovechar la luz natural en actividades al aire libre antes y después del trabajo o las clases.