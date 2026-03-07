Clima en la mañana

Las horas matutinas en Río Negro comenzarán con un cielo despejado y una temperatura mínima de 6.8°C. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 17.1°C. Habrá vientos con velocidades medias que rondarán los 22 km/h.

A lo largo de la clima del día, la humedad promedio será del 45%, prometiendo una sensación relativamente seca. No se prevén precipitaciones significativas, así que es un buen día para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, el cielo permanecerá despejado, con vientos que pueden llegar a ráfagas máximas de hasta 27 km/h. Sin duda, el clima se mantiene favorable durante todo el día.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer se producirá a las 08:09, mientras que el atardecer dará paso a la noche a las 17:51. Durante la noche, el cielo despejado facilitará la observación de la luna en su fase actual.