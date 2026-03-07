Clima matutino en San Juan

En San Juan, esta mañana se experimentará una clima mayormente despejado, con temperaturas que comenzarán desde los 9.2°C. La probabilidad de precipitación es nula, mientras que la humedad se mantendrá en un 61%. Vientos leves desde el noroeste alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el tiempo se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas subiendo hasta un máximo de 20.4°C. No se esperan lluvias durante este periodo, y la probabilidad de precipitación seguirá siendo mínima. El viento se intensificará un poco, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h desde el sureste. Es un excelente momento para salir a disfrutar del aire libre.

Observaciones astronómicas para San Juan

Hoy, el amanecer ocurrió a las 08:29, mientras que el atardecer está previsto para las 18:37. Es un buen día para disfrutar del día antes de que caiga la noche.