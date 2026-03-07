En el día de hoy, San Luis experimentará un clima fresco y variable. Durante la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas en torno a los 7.5°C. Los vientos soplarán con una intensidad moderada, alcanzando los 22 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescor. La humedad predominante rondará en el ambiente, elevando un poco la percepción térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, la condición parcialmente nubosa persistirá, con temperaturas máximas alcanzando los 17.7°C. Los vientos se mantendrán en el rango de los 22 km/h, y la visibilidad será óptima sin pronósticos de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de marzo de 2026

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, ofreciendo un día bastante iluminado. La fase lunar aportará un cielo nocturno ideal para observar las estrellas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

No olvides llevar una chaqueta ligera si planeas salir en horas de la mañana. Durante el día, una vestimenta cómoda y el uso de protector solar serán suficientes para disfrutar del aire libre. ¿Viajas en auto? Asegúrate de revisar las condiciones del vehículo, ya que los vientos pueden causar incomodidades en la conducción.