En Corrientes, el clima para hoy presentará condiciones variables. Durante la mañana se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que rondarán los 8.2°C. A lo largo de la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, pero se espera que el día siga siendo mayormente nublado. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora proporcionando una brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 18.8°C, manteniéndose el cielo entre parcialmente nublado y despejado. La humedad durante el día estará alrededor del 44%, lo que puede hacer sentir el ambiente más fresco de lo que realmente es. Los vientos continuarán, aunque a una velocidad leve, tanto por la tarde como por la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Se recomienda vestir con capas ligeras durante el día debido a la oscilación de temperaturas y llevar un abrigo por si el viento fresco se intensifica. No olviden mantenerse hidratados y utilizar protector solar si permanecen al aire libre durante períodos prolongados, ya que la radiación UV puede aumentar incluso con nubosidad.