Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de marzo de 2026
Pronóstico diario
En Corrientes, el clima para hoy presentará condiciones variables. Durante la mañana se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que rondarán los 8.2°C. A lo largo de la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, pero se espera que el día siga siendo mayormente nublado. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora proporcionando una brisa fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 18.8°C, manteniéndose el cielo entre parcialmente nublado y despejado. La humedad durante el día estará alrededor del 44%, lo que puede hacer sentir el ambiente más fresco de lo que realmente es. Los vientos continuarán, aunque a una velocidad leve, tanto por la tarde como por la noche.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes
Se recomienda vestir con capas ligeras durante el día debido a la oscilación de temperaturas y llevar un abrigo por si el viento fresco se intensifica. No olviden mantenerse hidratados y utilizar protector solar si permanecen al aire libre durante períodos prolongados, ya que la radiación UV puede aumentar incluso con nubosidad.