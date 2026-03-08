El clima en Jujuy hoy será mayormente favorable, aunque con algunas nubes. En la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y las temperaturas variarán entre los 4.2°C y los 18.4°C. No se prevén precipitaciones durante esta franja horaria, lo que proporcionará un inicio de día fresco pero agradable, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, Jujuy pasará a temperaturas más altas, rondando un máximo de 18.4°C. Aunque el cielo se mantendrá con algunas nubes, no se espera lluvia, haciendo de esta una jornada tranquila desde el punto meteorológico.

La presencia de un viento del sur con una velocidad media de 10 km/h añadirá una ligera sensación de frescura al ambiente.

Por último, no olvidemos que la humedad se mantendrá alrededor del 85%, un dato que aporta una sensación de agrado al clima de hoy.