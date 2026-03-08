Canal 26
Por Canal 26
domingo, 8 de marzo de 2026, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

En Río Negro el clima de la mañana se presentará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 6.8°C, lo que sugiere un inicio fresco del día. No se prevé precipitación durante este periodo, y los vientos moderados alcanzarán hasta 22 km/h, aportando una mayor sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el clima en Río Negro continuará siendo parcialmente nuboso. La temperatura máxima esperada será de 17.1°C. Los vientos se mantendrán constantes durante todo el día, sembrando una sensación de frescura en el ambiente. La humedad máxima se espera que esté en 82%, sin probabilidades de lluvia. La tarde y noche también serán propicias para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: El sol salió a las 08:33 y se pondrá a las 17:51, permitiendo disfrutar de aproximadamente 9 horas de luz solar.