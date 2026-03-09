Pronóstico del tiempo para esta mañana en Catamarca

Hoy en Catamarca, se prevé un clima agradable con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, mientras que las máximas serán de 23.7°C. La humedad relativa se mantendrá en un 37%. Los vientos serán leves a moderados, alcanzando una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 15.0°C y los 23.7°C, proporcionando un ambiente fresco. No se esperan precipitaciones significativas, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja.