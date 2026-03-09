Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 9 de marzo de 2026
Tiempo hoy
Pronóstico del tiempo para esta mañana en Catamarca
Hoy en Catamarca, se prevé un clima agradable con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, mientras que las máximas serán de 23.7°C. La humedad relativa se mantendrá en un 37%. Los vientos serán leves a moderados, alcanzando una velocidad máxima de 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 15.0°C y los 23.7°C, proporcionando un ambiente fresco. No se esperan precipitaciones significativas, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja.