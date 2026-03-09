Hoy, en Río Negro, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos en la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 6.8°C, mientras que la máxima durante el día alcanzará hasta 17.1°C. La humedad llegará a un máximo del 82%, ofreciendo una jornada con aire fresco y agradable. Recordamos tener a mano un abrigo ligero por la mañana para evitar el frío del inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las nubes se mantendrán en el cielo parcialmente nuboso. A pesar de que no se espera lluvia, los vientos soplarán moderadamente con una velocidad media de 22 km/h, generando una sensación fresca. Para la noche, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas agradables que permitirán disfrutar al aire libre sin mayores inconvenientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de marzo de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol se levantará alrededor de las 8:33, ofreciendo un amanecer tranquilo y despejado. Su puesta será a las 17:51, finalizando el día con un hermoso atardecer. Estos datos son de especial interés para quienes disfrutan del paisaje y las actividades al aire libre, sugiriendo aprovechar las últimas horas de luz solar.