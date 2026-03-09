Hoy en San Luis, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre los 7.5°C como mínima y alcanzarán una máxima de 17.7°C. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque ciertos momentos mostrarán nubes pasajeras. La humedad estará entre el 42% y el 66%, lo que generará un ambiente fresco en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con vientos provenientes del noreste a una velocidad media de 22 km/h. Aunque está pronosticado un tiempo seco sin probabilidad de precipitaciones, se aconseja estar atento a los cambios en el ambiente debido a la humedad relativa, que alcanzará hasta el 66%.

La luna saldrá a las 17:41 y se pondrá a las 07:56, lo cual podría ofrecer una hermosa vista del ocaso lunar para quienes disfruten de la astronomía.