En Buenos Aires, el clima por la mañana será despejado con temperaturas alrededor de 6.8°C. Las condiciones serán agradables, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin rigores extremos. La humedad alcanzará un nivel máximo del 83%, proporcionando una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia la tarde, el cielo ganará un poco de cobertura nubosa y las temperaturas llegarán a un máximo de 15.7°C. Los vientos tendrán una velocidad promedio de hasta 10 km/h, manteniendo una brisa suave durante el día. Se espera que los niveles de humedad se mantengan estables.

Durante la noche, las condiciones seguirán parcialmente nubosas. El clima general se mantendrá confortable y sin precipitaciones a la vista.