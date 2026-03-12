Mañana en Córdoba

El clima en Córdoba será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas iniciales estarán cerca de los 7.3°C, con una mínima posibilidad de lluvia. La humedad durante esta parte del día se espera que sea cómoda, en torno a un nivel medio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Al avanzar hacia la tarde, las condiciones seguirán siendo de cielo parcialmente nuboso, con vientos alcanzando hasta los 23 km/h, lo que hará que la sensación térmica se sienta ligeramente fresca. Durante la noche, las temperaturas descenderán a valores próximos a los 15°C, manteniéndose el cielo sin cambios significativos respecto a la tarde.

Observaciones astronómicas: El sol hará su salida a las 07:42 y se ocultará a las 18:21 hoy en Córdoba, permitiendo una generosa cantidad de luz diurna para las actividades diarias.