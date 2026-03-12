Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Tiempo actual
Mañana en Córdoba
El clima en Córdoba será predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas iniciales estarán cerca de los 7.3°C, con una mínima posibilidad de lluvia. La humedad durante esta parte del día se espera que sea cómoda, en torno a un nivel medio.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Al avanzar hacia la tarde, las condiciones seguirán siendo de cielo parcialmente nuboso, con vientos alcanzando hasta los 23 km/h, lo que hará que la sensación térmica se sienta ligeramente fresca. Durante la noche, las temperaturas descenderán a valores próximos a los 15°C, manteniéndose el cielo sin cambios significativos respecto a la tarde.
Observaciones astronómicas: El sol hará su salida a las 07:42 y se ocultará a las 18:21 hoy en Córdoba, permitiendo una generosa cantidad de luz diurna para las actividades diarias.