Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Clima actual
Condiciones del clima en Jujuy durante la mañana
Este jueves 12 de marzo de 2026, Jujuy tendrá un amanecer con temperaturas frescas, alcanzando una mínima de 4.2°C. El cielo estará casi despejado con una presencia mínima de nubes. Se espera una humedad relativa significativa, rondando el 46%. Los vientos soplarán moderadamente, con un promedio de 6 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las temperaturas se elevarán alcanzando aproximadamente 18.4°C. Sin embargo, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, ofreciendo ratos de sol con un entorno sereno. El viento podrá alcanzar rachas de hasta 13 km/h, con momentos de ráfagas fugaces, aunque estas no presentarán amenazas significativas. La humedad seguirá siendo elevada, pero sin pronóstico de precipitaciones, manteniendo un ambiente seco y controlado.