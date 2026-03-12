Condiciones del clima en Jujuy durante la mañana

Este jueves 12 de marzo de 2026, Jujuy tendrá un amanecer con temperaturas frescas, alcanzando una mínima de 4.2°C. El cielo estará casi despejado con una presencia mínima de nubes. Se espera una humedad relativa significativa, rondando el 46%. Los vientos soplarán moderadamente, con un promedio de 6 km/h, lo que proporcionará una sensación térmica agradable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las temperaturas se elevarán alcanzando aproximadamente 18.4°C. Sin embargo, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, ofreciendo ratos de sol con un entorno sereno. El viento podrá alcanzar rachas de hasta 13 km/h, con momentos de ráfagas fugaces, aunque estas no presentarán amenazas significativas. La humedad seguirá siendo elevada, pero sin pronóstico de precipitaciones, manteniendo un ambiente seco y controlado.