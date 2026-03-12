Para la clima matutina en Mendoza, el pronóstico anticipa un día donde la temperatura mínima será de 6.6°C. El día comenzará con cielos parcialmente nubosos y se mantendrá así conforme avanza la mañana. A pesar de las nubes, no se espera precipitación en las primeras horas del día. La humedad alcanzará un máximo del 37%, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que la tarde avance, Mendoza experimentará un aumento gradual en la temperatura, alcanzando una máxima de 17.5°C. Aunque las nubes seguirán predominando, la posibilidad de lluvias se mantiene baja. Los vientos soplarán desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h, sin ningún fenómeno meteorológico severo en el horizonte. Al caer la noche, se espera que las temperaturas vuelvan a descender considerablemente. La puesta del sol será aproximadamente a las 18:35, lo que marcará el inicio de una noche fresca con cielos claros.

Recuerde que el clima puede cambiar en cualquier momento, por lo que es recomendable estar siempre informado y preparado.