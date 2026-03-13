Clima en Catamarca para la mañana

Esta mañana en Catamarca se presenta con condiciones moderadas, siendo una jornada climáticas con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 6.4°C, y aunque no se anticipan precipitaciones significativas, el viento soplará con una velocidad media de hasta 16 km/h. La humedad se ubicará alrededor del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche en Catamarca, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 23.7°C, ideal para actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones, permitiendo disfrutar de un clima agradable. Los vientos podrían incrementarse durante la tarde, alcanzando hasta los 21 km/h. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:33, ofreciendo un largo día de luz para explorar la ciudad.

Recomendación: Aproveche este día con clima favorable para realizar actividades al aire libre, pero no olvide siempre llevar consigo protección contra el sol dado que la radiación podría ser alta durante las horas pico.