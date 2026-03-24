Este martes en Catamarca, el clima mostrará un comportamiento variado a lo largo del día. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con una humedad del 37% y temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C. El viento soplará desde el débil sur suroeste y tendrá una velocidad máxima de 22 km/h, proporcionando una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán presentando nubosidad parcial, mientras que las temperaturas aumentarán rondando los 23.7°C como máximo. El viento continuará soplando, aunque con menor intensidad. Durante estas horas, la humedad alcanzará un 65%, haciendo que el aire se sienta ligeramente más pesado.