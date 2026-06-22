El invierno se hace sentir en Buenos Aires: cómo sigue el clima, con frío polar y mínimas de 5 grados

Frío en Buenos Aires.

El invierno empieza a hacerse notar con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el ingreso de aire polar volvió a hundir el termómetro y dejó un escenario de mañanas muy frías, cielo variable y ambiente seco. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas rondarán los 5 grados y marcarán una seguidilla de jornadas donde el frío no será apenas un episodio aislado, sino una señal clara de cambio estacional en la región.

En este contexto, el fresco persistirá hasta el cierre de junio, con una tendencia dominada por escasas precipitaciones, viento y una sensación térmica que seguirá siendo baja durante buena parte del día. Además, los especialistas advierten por la posibilidad de heladas frecuente en distintos sectores del AMBA y alrededores, especialmente durante las madrugadas, en un escenario cada vez más asociado a la instalación plena del invierno en Buenos Aires.

Qué día se esperan mínimas de 5 °C en Buenos Aires

Los días en los que se esperan las temperaturas más bajas en Buenos Aires serán el martes 23 y el miércoles 24 de junio, cuando la mínima descenderá hasta los 5 °C. Esas jornadas marcarán el momento más intenso del frío en el AMBA, con amaneceres muy frescos y una sensación térmica propia de un escenario plenamente invernal.

Frío polar en Buenos Aires. Foto: NA

Este dato es clave dentro del pronóstico semanal, porque muestra que el frío no aflojará de inmediato y que el tramo más duro del ingreso de aire polar seguirá sintiéndose con fuerza en el centro del país. En términos prácticos, el martes y el miércoles serán los días en los que el invierno empezará a sentirse con mayor crudeza en Buenos Aires, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Martes: mínima de 5 °C y máxima de 12 °C con cielo parcialmente nublado y 10% de probabilidades de lluvia a la noche.

Miércoles: mínima de 5 °C y máxima de 11 °C con cielo mayormente nublado.

Jueves: mínima de 8 °C y máxima de 13 °C con cielo algo nublado.

Viernes: mínima de 6 °C y máxima de 13 °C con cielo parcialmente nublado.

Por qué el frío persistirá hasta el cierre de junio

El frío persistirá hasta el cierre de junio porque el patrón atmosférico previsto mantiene el dominio de una masa de aire frío y seco sobre Buenos Aires y gran parte del centro del país. Este tipo de configuración favorece jornadas con mínimas bajas, tardes frescas y escasas precipitaciones, un combo que impide una recuperación térmica importante y sostiene el ambiente invernal durante varios días consecutivos.

Además, la estabilidad del tiempo y la ausencia de sistemas cálidos significativos hacen que el alivio tarde en llegar. Por eso, más allá de pequeñas variaciones diarias, el pronóstico sigue apuntando a un escenario con heladas frecuentes, mañanas muy frías y temperaturas contenidas, consolidando una seguidilla de días donde el invierno no solo se siente, sino que empieza a instalarse de forma clara sobre el AMBA y sus alrededores.