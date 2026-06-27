Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Las impactantes imágenes de cómo quedó el auto de Ernestina Pais tras haber sido embestida por un tren

La conductora murió a los 54 años en el Municipio de San Isidro. Entre sus programas más exitosos se encuentra “Mañanas Informales”, que condujo con Jorge Guinzburg.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Una formación del Tren de la Costa arrolló el auto donde se trasladaba.
Una formación del Tren de la Costa arrolló el auto donde se trasladaba. Foto: Canal 12 y UFI Martínez
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Ernestina Pais murió tras ser arrollada por una formación del Tren Costa en el municipio de San Isidro este viernes cerca de las 19h La prestigiosa conductora tenía 54 años y trascendieron fotos de cómo quedó el vehículo luego del fatal accidente.

Fuentes policiales comunicaron que la mujer iba a bordo de un Honda Civic de color negro y reportaron que cruzó con la barrera baja en el paso nivel de la calle Sáenz Peña y El Cano. No se identificaron testigos que hayan presenciado el siniestro.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

En el lugar trabaja una dotación de bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y peritos. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Martínez, cuyas autoridades ya pidieron el relevamiento de las cámaras de seguridad.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

Qué dicen los primeros peritajes

Personal policial que trabaja en el lugar indicó que la señalización fonoluminosa “funcionaba correctamente” al momento del accidente.

Contenido Recomendado

Murió Ernestina Pais a los 54 años:su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

Murió Ernestina Pais a los 54 años: su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa

Ernestina Pais protagonizó un accidente automovilístico y se negó a hacer el test de alcoholemia

Ernestina Pais protagonizó un accidente automovilístico y se negó a hacer el test de alcoholemia

La fiscal a cargo del caso, María Paula Hertrig, pidió preservar la zona del hecho.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

En marzo, Ernestina Pais había tenido otro accidente

A principios de este año, la conductora había tenido otro accidente en el municipio de Vicente López. En aquella ocasión, chocó contra un Alfa Romeo, en las calles Avenida del Libertador y Las Heras.

Tras el siniestro, la conductora se negó a hacer el respectivo test de alcoholemia y le secuestraron el vehículo, el mismo Honda City involucrado en el accidente fatal de este viernes.

La carrera de Ernestina Pais

Ernestina Pais
Ernestina Pais

Ernestina Pais inició su carrera en los años 90 como movilera del recordado programa “La Biblia y El Calefón”, conducido por Jorge Guinzburg. De hecho, en 2005, volvió a trabajar con el reconocido periodista en el ciclo de Canal 13, “Mañanas Informales”, un magazine de humor y actualidad. El programa continuó hasta el 2008.

Al año siguiente, Ernestina se convirtió en la primera mujer en conducir “Caiga quien Caiga” (CQC), el programa creado por Mario Pergolini. Por este trabajo, estuvo nominada a un Martín Fierro como “Mejor Conductora”.

También estuvo al frente de otros ciclos como “Desayuno Americano”, “Mañanas públicas” y “Honestidad Brutal” y participó del panel de “Intratables” en América.

En cuanto a radio, se destacó su paso por la Rock and Pop.

La conductora tenía un hijo, Benicio, junto a su expareja Alejandro Guyot y era hermana de otra presentadora reconocida, Federica Pais.

Ernestina Pais. Foto: Instagram
Ernestina Pais. Foto: Instagram.

La historia de su padre desaparecido

Ernestina era hija de José Miguel Pais, un arquitecto y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quien fue secuestrado por la Dictadura Militar en septiembre de 1976.

Hace muy poco tiempo, la conductora se había referido a la desaparición de su padre y a cómo lo había experimentado con tan solo cuatro años.

Era una época muy violenta. Para una nena de cuatro años que le dijeran que su padre no había muerto, sino que no sabían dónde estaba. Pero no era que no la quería. Se lo habían llevado. Muy difícil de procesar”, expresó.

Ernestina PaisTelevisiónMuerte
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Murió Ernestina Pais a los 54 años:su auto fuera arrollado por una formación del Tren de la Costa

    Murió Ernestina Pais a los 54 años: su auto fuera arrollado por una formación del Tren de la Costa

  2. Adiós a un joven talento del folklore argentino:a los 38 años, murió un reconocido artista que enluta a la Patagonia

    Adiós a un joven talento del folklore argentino: a los 38 años, murió un reconocido artista que enluta a la Patagonia

  3. Adiós a una voz clave del tango argentino:a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

    Adiós a una voz clave del tango argentino: a los 85 años, falleció un cantor popular que deja un vacío profundo

  4. Murió a los 108 años la ahijada de Bairoletto que anduvo en moto hasta cumplir un siglo

    Murió a los 108 años la ahijada de Bairoletto que anduvo en moto hasta cumplir un siglo

  5. "Tuvieron que sedarla para tranquilizarla":los detalles de la internación de urgencia de Ernestina Pais

    "Tuvieron que sedarla para tranquilizarla": los detalles de la internación de urgencia de Ernestina Pais
Lo último
También podría interesarte
Política

Tensión en La Plata:incidentes y principio de incendio en la Municipalidad durante una protesta

Tensión en La Plata: incidentes y principio de incendio en la Municipalidad durante una protesta

Ante la inminente salida de Manuel Adorni, el lunes asumiría Diego Santilli como jefe de Gabinete

Chau al paro de 36 horas:qué es el modelo “a la francesa”, la medida de fuerza que analiza ejecutar la CGT contra el Gobierno

Personal militar, médicos y perros de rescate:así será el despliegue del Gobierno para brindar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

Economía

Preocupante aumento de la morosidad en Argentina:cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar las deudas

Preocupante aumento de la morosidad en Argentina: cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar las deudas

RIGI:aprueban el Gasoducto San Matías, la obra de 1.300 millones de dólares que impulsará exportaciones de GNL

Aumenta el subte en la Ciudad de Buenos Aires:cuánto saldrá viajar en el mes de julio

Cerró una famosa hamburguesería vegana y hay tristeza entre sus clientes:“No hay otros lugares así”

Internacionales

Se reportó otro terremoto en Venezuela tras los dos que dejaron 920 víctimas y 3360 heridos

Se reportó otro terremoto en Venezuela tras los dos que dejaron 920 víctimas y 3360 heridos

Tristeza en el fútbol:encontraron muerto a un jugador de la Selección Sub 20 de Venezuela tras los terremotos

El estrecho de Ormuz bajo fuego:Estados Unidos bombardeó bases militares iraníes tras un ataque con drones

Personal militar, médicos y perros de rescate:así será el despliegue del Gobierno para brindar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos