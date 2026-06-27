Las impactantes imágenes de cómo quedó el auto de Ernestina Pais tras haber sido embestida por un tren

Una formación del Tren de la Costa arrolló el auto donde se trasladaba. Foto: Canal 12 y UFI Martínez

Ernestina Pais murió tras ser arrollada por una formación del Tren Costa en el municipio de San Isidro este viernes cerca de las 19h La prestigiosa conductora tenía 54 años y trascendieron fotos de cómo quedó el vehículo luego del fatal accidente.

Fuentes policiales comunicaron que la mujer iba a bordo de un Honda Civic de color negro y reportaron que cruzó con la barrera baja en el paso nivel de la calle Sáenz Peña y El Cano. No se identificaron testigos que hayan presenciado el siniestro.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

En el lugar trabaja una dotación de bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y peritos. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Martínez, cuyas autoridades ya pidieron el relevamiento de las cámaras de seguridad.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

Qué dicen los primeros peritajes

Personal policial que trabaja en el lugar indicó que la señalización fonoluminosa “funcionaba correctamente” al momento del accidente.

La fiscal a cargo del caso, María Paula Hertrig, pidió preservar la zona del hecho.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

En marzo, Ernestina Pais había tenido otro accidente

A principios de este año, la conductora había tenido otro accidente en el municipio de Vicente López. En aquella ocasión, chocó contra un Alfa Romeo, en las calles Avenida del Libertador y Las Heras.

Tras el siniestro, la conductora se negó a hacer el respectivo test de alcoholemia y le secuestraron el vehículo, el mismo Honda City involucrado en el accidente fatal de este viernes.

La carrera de Ernestina Pais

Ernestina Pais

Ernestina Pais inició su carrera en los años 90 como movilera del recordado programa “La Biblia y El Calefón”, conducido por Jorge Guinzburg. De hecho, en 2005, volvió a trabajar con el reconocido periodista en el ciclo de Canal 13, “Mañanas Informales”, un magazine de humor y actualidad. El programa continuó hasta el 2008.

Al año siguiente, Ernestina se convirtió en la primera mujer en conducir “Caiga quien Caiga” (CQC), el programa creado por Mario Pergolini. Por este trabajo, estuvo nominada a un Martín Fierro como “Mejor Conductora”.

También estuvo al frente de otros ciclos como “Desayuno Americano”, “Mañanas públicas” y “Honestidad Brutal” y participó del panel de “Intratables” en América.

En cuanto a radio, se destacó su paso por la Rock and Pop.

La conductora tenía un hijo, Benicio, junto a su expareja Alejandro Guyot y era hermana de otra presentadora reconocida, Federica Pais.

Ernestina Pais. Foto: Instagram.

La historia de su padre desaparecido

Ernestina era hija de José Miguel Pais, un arquitecto y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quien fue secuestrado por la Dictadura Militar en septiembre de 1976.

Hace muy poco tiempo, la conductora se había referido a la desaparición de su padre y a cómo lo había experimentado con tan solo cuatro años.

“Era una época muy violenta. Para una nena de cuatro años que le dijeran que su padre no había muerto, sino que no sabían dónde estaba. Pero no era que no la quería. Se lo habían llevado. Muy difícil de procesar”, expresó.