Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 24 de marzo de 2026
Clima Jujuy
Estado del tiempo matutino en Jujuy
Hoy en Jujuy, el clima de la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilan entre los 4.2°C y 18.4°C, proporcionando un ambiente ligeramente fresco. Se espera una humedad del 46%, y las condiciones serán perfectas para quienes disfrutan de días templados con suaves vientos que alcanzan una velocidad máxima de 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En la tarde, el cielo continuará con la misma tendencia, parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará hasta 18.4°C, manteniéndose estable a lo largo del día. Para la noche, las condiciones climáticas seguirán estables, con una ligera disminución de la temperatura, sin pronóstico de precipitación.