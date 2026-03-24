Estado del tiempo matutino en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima de la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilan entre los 4.2°C y 18.4°C, proporcionando un ambiente ligeramente fresco. Se espera una humedad del 46%, y las condiciones serán perfectas para quienes disfrutan de días templados con suaves vientos que alcanzan una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, el cielo continuará con la misma tendencia, parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará hasta 18.4°C, manteniéndose estable a lo largo del día. Para la noche, las condiciones climáticas seguirán estables, con una ligera disminución de la temperatura, sin pronóstico de precipitación.