Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 24 de marzo de 2026
Clima en Salta
Hoy en Salta, se espera un clima predominantemente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 3.4°C. A medida que avance el día, la temperatura máxima alcanzará cerca de los 21.2°C, logrando un ambiente agradable. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 8 km/h, ofreciendo una brisa suave que acompañará el cielo despejado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y noche, el tiempo seguirá con condiciones ligeramente nubosas. La temperatura continuará oscilando en torno a los 20°C, sin cambios significativos. A pesar de la escasa presencia de nubes, la humedad máxima será de alrededor del 91%, lo cual es importante tener en cuenta si planeas actividades al aire libre. Los vientos conservarán su velocidad moderada, haciéndolo ideal para una tarde en el parque.
Observaciones astronómicas: El sol se puso a las 18:40, mientras que la luna hará su aparición en el horizonte a las 18:02, agregando un toque especial a la noche salteña.