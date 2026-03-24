Hoy en Salta, se espera un clima predominantemente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 3.4°C. A medida que avance el día, la temperatura máxima alcanzará cerca de los 21.2°C, logrando un ambiente agradable. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 8 km/h, ofreciendo una brisa suave que acompañará el cielo despejado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el tiempo seguirá con condiciones ligeramente nubosas. La temperatura continuará oscilando en torno a los 20°C, sin cambios significativos. A pesar de la escasa presencia de nubes, la humedad máxima será de alrededor del 91%, lo cual es importante tener en cuenta si planeas actividades al aire libre. Los vientos conservarán su velocidad moderada, haciéndolo ideal para una tarde en el parque.

Observaciones astronómicas: El sol se puso a las 18:40, mientras que la luna hará su aparición en el horizonte a las 18:02, agregando un toque especial a la noche salteña.