Hoy en Buenos Aires, se prevé un día parcialmente nuboso con clima variado. Desde las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente cubierto, pero no se espera lluvia. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 5.6°C y los 15.7°C, ofreciendo una sensación fresca. La humedad relativa máxima se situará en el 92%, lo que podría aumentar la sensación de frío matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para el resto del día, las condiciones se mantienen similares con viento que vendrá del sector norte a una velocidad máxima de 21 km/h. Las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C, lo que permitirá una tarde agradable. El viento se intensificaría levemente, alcanzando rachas de hasta 21 km/h. A medida que la noche se acerque, las temperaturas descenderán ligeramente, volviendo a los alrededores de 5.6°C.

En cuanto a la visibilidad, será buena a lo largo del día, y no se anticipan precipitaciones significativas, con un pronóstico de lluvia del 0%. Esta jornada es ideal para actividades al aire libre, siempre considerando la ligera brisa que podría permanecer.

“El cielo permanecerá principalmente libre de nubes, lo que promete un día desapacible pero estable.”

Recuerde tomar las precauciones necesarias y consultar las actualizaciones meteorológicas para cualquier cambio en el pronóstico.