Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima presentará un cielo parcialmente nublado por la mañana, siendo el escenario perfecto para disfrutar de una temperatura agradable con un máximo de 16°C y un mínimo de 8.6°C. La humedad relativa será considerable, alcanzando un pico del 62%. Con vientos soplando a una velocidad máxima de 8 km/h, el día pinta perfecto para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día, las temperaturas irán bajando ligeramente. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso durante toda la tarde, extendiéndose hasta la noche. No se espera precipitación, lo cual brindará una mayor certeza de planes sin interrupciones por lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de abril de 2026

Para los aficionados a la astronomía y quienes buscan planificar su día, el sol hará su aparición a las 07:57 y se despedirá a las 17:50, dando un total de casi 10 horas de luz solar. Aprovecha estas horas para disfrutar de paseos o tomar fotografías del paisaje urbano con buena luz natural.