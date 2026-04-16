En Corrientes, hoy el clima estará parcialmente nuboso a lo largo del día con condiciones variables. Durante la mañana, se espera que las temperaturas mínimas sean de 8.2°C, lo que implica un ambiente fresco. La máxima alcanzará los 18.8°C, brindando un clima agradable y ligeramente cálido en las horas centrales del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche en Corrientes, las condiciones continuarán siendo de cielos parcialmente nubosos, pero sin precipitaciones significativas. La humedad se mantendrá en un nivel alto con un 94% y los vientos soplarán con una velocidad máxima de 15.7 km/h, lo que puede generar una sensación térmica distinta a la temperatura real. Es un día propicio para actividades al aire libre, pero siempre se recomienda llevar una chaqueta ligera debido al viento.