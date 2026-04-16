En la mañana de clima en Salta, se pronostican cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas cercanas a los 3.4°C. Se espera un nivel de humedad en torno al 47% lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 5 km/h, lo que mantendrá la frescura a lo largo de la mañana. Es un buen momento para aprovechar las actividades al aire libre antes de que el clima cambie en el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las condiciones de clima en Salta continuarán con nubosidad variable y temperaturas subiendo hasta llegar a un máximo de 21.2°C. Los vientos aumentarán su velocidad hasta alcanzar los 9 km/h, lo que proporcionará un clima más fresco al atardecer. La humedad disminuirá ligeramente a lo largo del día, pero todavía se mantendrá alrededor del 47%.

Recuerda que el clima puede variar y es importante estar informado sobre las previsiones diarias para planificar tus actividades con antelación.