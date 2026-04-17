Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de abril de 2026
Clima en Buenos Aires
Clima en Buenos Aires para hoy
Hoy en Buenos Aires, durante la mañana, el clima será despejado con temperaturas agradables. La temperatura mínima alcanzará los 5.6°C, mientras que los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 10 km/h. Prepárate para disfrutar de una mañana fresca y aprovecha para realizar actividades al aire libre, prestando atención a la radiación solar.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde y noche, el clima cambiará a un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima será de 15.7°C, una temperatura óptima para salir por la ciudad. El viento se mantendrá constante con una velocidad de 10 km/h, y la humedad relativa promedio será del 71%. Se espera que el clima se mantenga sin lluvias, ofreciendo condiciones estables para el resto del día y noche.