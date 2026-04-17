Clima en Buenos Aires para hoy

Hoy en Buenos Aires, durante la mañana, el clima será despejado con temperaturas agradables. La temperatura mínima alcanzará los 5.6°C, mientras que los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 10 km/h. Prepárate para disfrutar de una mañana fresca y aprovecha para realizar actividades al aire libre, prestando atención a la radiación solar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el clima cambiará a un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima será de 15.7°C, una temperatura óptima para salir por la ciudad. El viento se mantendrá constante con una velocidad de 10 km/h, y la humedad relativa promedio será del 71%. Se espera que el clima se mantenga sin lluvias, ofreciendo condiciones estables para el resto del día y noche.