El clima en Catamarca para hoy estará marcado por un día parcialmente nuboso con temperaturas que variarán entre los 6.4°C y 23.7°C. Durante la mañana, las condiciones climáticas serán relativamente estables con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca cerca de los 6.4°C, alcanzando lentamente los 23.7°C hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial mientras la temperatura sigue oscilando. Los vientos serán moderados con una velocidad máxima de aproximadamente 16 km/h. La noche promete cielos despejados y un ambiente todavía fresco, con disminuciones en la temperatura conforme avance la noche.

Humedad durante el día se mantendrá en torno a un 65%, lo que podría influir en la sensación térmica a medida que el día avance.