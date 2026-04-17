Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de abril de 2026
Pronóstico diario
El clima en Catamarca para hoy estará marcado por un día parcialmente nuboso con temperaturas que variarán entre los 6.4°C y 23.7°C. Durante la mañana, las condiciones climáticas serán relativamente estables con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca cerca de los 6.4°C, alcanzando lentamente los 23.7°C hacia el mediodía.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial mientras la temperatura sigue oscilando. Los vientos serán moderados con una velocidad máxima de aproximadamente 16 km/h. La noche promete cielos despejados y un ambiente todavía fresco, con disminuciones en la temperatura conforme avance la noche.
Humedad durante el día se mantendrá en torno a un 65%, lo que podría influir en la sensación térmica a medida que el día avance.