Pronóstico del tiempo en Corrientes para hoy

En Corrientes esta mañana, el clima comenzará despejado con una temperatura mínima de 8.2°C, elevándose gradualmente hasta alcanzar unos 18.8°C hacia el mediodía. Se espera que la humedad ronde cerca del 94%, con vientos predominantes del sureste alcanzando velocidades máximas de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá despejado con una temperatura máxima de 18.8°C. Los vientos continuarán siendo moderados, permitiendo disfrutar de un final de jornada sin lluvias. Por la noche, el clima se tornará más fresco, descendiendo la temperatura gradualmente. La humedad seguirá presente en el ambiente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se va a salir.