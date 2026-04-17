Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de abril de 2026
Clima en Formosa
Hoy, el clima en Formosa promete ser variado. Durante la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, por lo que es aconsejable abrigarse en estas primeras horas del día. Los vientos frescos, con velocidades de hasta 9 km/h, darán lugar a un ambiente agradable y menos sofocante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Al llegar la tarde y la noche, el pronóstico prevé un leve incremento en los vientos, que podrían alcanzar velocidades de hasta 17 km/h. Las temperaturas llegarán a un máximo de 20.5°C, manteniendo el ambiente templado y un tanto más cálido. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, brindando un equilibrio entre el calor diurno y el fresco nocturno. Se recomienda tener a mano un abrigo ligero en el caso de salir durante la noche.