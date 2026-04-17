Hoy, el clima en Formosa promete ser variado. Durante la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, por lo que es aconsejable abrigarse en estas primeras horas del día. Los vientos frescos, con velocidades de hasta 9 km/h, darán lugar a un ambiente agradable y menos sofocante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Al llegar la tarde y la noche, el pronóstico prevé un leve incremento en los vientos, que podrían alcanzar velocidades de hasta 17 km/h. Las temperaturas llegarán a un máximo de 20.5°C, manteniendo el ambiente templado y un tanto más cálido. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, brindando un equilibrio entre el calor diurno y el fresco nocturno. Se recomienda tener a mano un abrigo ligero en el caso de salir durante la noche.