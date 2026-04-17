Durante la mañana en La Pampa, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas cercanas a los 7.1°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, con un 0% de posibilidades de lluvia, la humedad relativa puede alcanzar hasta el 79%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco. Se recomienda tener a mano alguna prenda abrigada si planea estar en espacios al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones en La Pampa se mantengan similares a la mañana. El cielo continuará con algunas nubes esporádicas, y la temperatura podría subir hasta los 18.4°C como máxima. Los vientos soplarán con una velocidades máximas de 29 km/h. Hacia la noche, la visibilidad será buena, con un índice de nubes bajas de apenas 0, permitiendo actividades nocturnas al aire libre. Es un día ideal para disfrutar del aire fresco si el viento no se siente demasiado fuerte.