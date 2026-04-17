En Río Negro, el clima para la mañana comenzará con cielos mayormente despejados. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, permitiendo un inicio de día fresco. El viento soplará alcanzando una velocidad máxima de 22 km/h, marcando un ambiente algo más fresco. La humedad relativa es del 82%, lo que podría sentirse en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las temperaturas subirán a un máximo de 17.1°C, continuando con cielos parcialmente nubosos. Hacia la noche, el relax en la brisa se mantendrá con velocidades alrededor de 22 km/h. Manténgase al tanto del clima mediante los recursos locales para asegurarse de estar preparado para cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.