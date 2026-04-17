Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 17 de abril de 2026
Pronóstico del clima
En San Luis, durante la mañana de este viernes 17 de abril de 2026, se pronostica un clima fresco y parcialmente nuboso. Clima matutino con temperaturas mínimas de 7.5°C, llegando hasta unos agradables 17.7°C. Los vientos matutinos se mantendrán moderados con una velocidad máxima de 19 km/h, mientras que la humedad podría alcanzar el 42%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Al avanzar el día, hacia la tarde y noche, se espera que las temperaturas se estabilicen alrededor de los 17°C. En este periodo, el cielo continuará con nubes dispersas y no se prevén precipitaciones. Los vientos seguirán soplando con una velocidad media cercana a los 22 km/h. No se anticipan cambios significativos en la humedad hacia la noche.
El clima se mantendrá estable, permitiendo una noche tranquila con cielos parcialmente nublados. La visibilidad será buena, y no se espera que el clima interfiera con actividades al aire libre previstas para el final del día.