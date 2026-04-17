En San Luis, durante la mañana de este viernes 17 de abril de 2026, se pronostica un clima fresco y parcialmente nuboso. Clima matutino con temperaturas mínimas de 7.5°C, llegando hasta unos agradables 17.7°C. Los vientos matutinos se mantendrán moderados con una velocidad máxima de 19 km/h, mientras que la humedad podría alcanzar el 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Al avanzar el día, hacia la tarde y noche, se espera que las temperaturas se estabilicen alrededor de los 17°C. En este periodo, el cielo continuará con nubes dispersas y no se prevén precipitaciones. Los vientos seguirán soplando con una velocidad media cercana a los 22 km/h. No se anticipan cambios significativos en la humedad hacia la noche.

El clima se mantendrá estable, permitiendo una noche tranquila con cielos parcialmente nublados. La visibilidad será buena, y no se espera que el clima interfiera con actividades al aire libre previstas para el final del día.