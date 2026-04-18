Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Clima hoy
Pronóstico del clima para hoy en Buenos Aires
Durante la mañana de este 18 de abril, se espera un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de alrededor de 5.6°C. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando una máxima de 15.7°C. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que es poco probable que tengamos lluvias durante la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas durante estas horas rondarán alrededor de los 15°C, con un índice de humedad que se mantendrá en torno al 92%. Los vientos del sur tendrán una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una sensación térmica agradable.
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