Pronóstico del clima para hoy en Buenos Aires

Durante la mañana de este 18 de abril, se espera un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de alrededor de 5.6°C. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando una máxima de 15.7°C. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que es poco probable que tengamos lluvias durante la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas durante estas horas rondarán alrededor de los 15°C, con un índice de humedad que se mantendrá en torno al 92%. Los vientos del sur tendrán una velocidad máxima de 10 km/h, proporcionando una sensación térmica agradable.