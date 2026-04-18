Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de hoy, el clima en Ciudad De Buenos Aires será agradable con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que se espera que el mercurio escale hasta los 16°C durante el pico de calor del día. La humedad será notable, alcanzando un importante nivel del 66%. No se anticipa lluvia, aunque las condiciones son ideales para disfrutar del aire libre sin preocupaciones por precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso con una tendencia a intervalos despejados en algunas zonas. Las temperaturas descenderán ligeramente, estabilizándose alrededor de los 12°C hacia el anochecer. Los vientos soplarán a una velocidad constante de hasta 8 km/h, lo que aportará una brisa agradable para quienes deseen dar un paseo nocturno por la ciudad. En general, las condiciones meteorológicas son óptimas para disfrutar de las actividades al aire libre sin contratiempos climáticos.