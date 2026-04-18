Hoy en Córdoba, el clima presentará cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, prometiendo un día fresco. Aunque no se esperan lluvias, el viento será una constante con una velocidad media de 15 km/h, generando ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h. La humedad se mantendrá entre 31% y 54%, lo cual es considerado cómodo para este tipo de condiciones climáticas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas ascendiendo hasta los 21.9°C. A pesar de la presencia de nubes, la probabilidad de precipitaciones es nula, garantizando un día seco. Durante la noche, el panorama permanecerá similar, con temperaturas que descenderán lentamente. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, alcanzando un máximo de 10 km/h. La humedad relativa experimentará una ligera alza, estabilizándose en torno al 40%.