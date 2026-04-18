En el día de hoy, se prevé que el clima en Corrientes esté caracterizado por cielos parcialmente nublados y temperaturas que rondarán entre los 8.2°C y 18.8°C. Por la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, haciendo que la sensación térmica pueda ser un poco más baja. La humedad se sitúa en el 44%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán entre los 12°C y 18.8°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta la variación de temperatura entre el día y la noche. Los vientos pueden alcanzar hasta 6 km/h, con una sensación térmica que se mantiene relativamente estable.