Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Clima Corrientes
En el día de hoy, se prevé que el clima en Corrientes esté caracterizado por cielos parcialmente nublados y temperaturas que rondarán entre los 8.2°C y 18.8°C. Por la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, haciendo que la sensación térmica pueda ser un poco más baja. La humedad se sitúa en el 44%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán entre los 12°C y 18.8°C. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta la variación de temperatura entre el día y la noche. Los vientos pueden alcanzar hasta 6 km/h, con una sensación térmica que se mantiene relativamente estable.