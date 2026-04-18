Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Clima Diario
Hoy en Jujuy, la jornada se presenta con condiciones de clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán frías, comenzando desde los 4.2°C a medida que el día avanza. No se espera que las precipitaciones afecten a la región en estas primeras horas. La humedad relativa alcanzará el 85%, lo que mantendrá un fresco ambiente matinal. Los vientos soplarán desde el noroeste a 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En horas de la tarde, el panorama se mantendrá mayormente estable y el cielo seguirá parcialmente nuboso. Las temperaturas ascenderán, llegando a un máximo de 18.4°C. Los vientos seguirán presentes aunque con menor intensidad, rondando los 7 km/h desde el noroeste.
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