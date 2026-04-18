Hoy en Jujuy, la jornada se presenta con condiciones de clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán frías, comenzando desde los 4.2°C a medida que el día avanza. No se espera que las precipitaciones afecten a la región en estas primeras horas. La humedad relativa alcanzará el 85%, lo que mantendrá un fresco ambiente matinal. Los vientos soplarán desde el noroeste a 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En horas de la tarde, el panorama se mantendrá mayormente estable y el cielo seguirá parcialmente nuboso. Las temperaturas ascenderán, llegando a un máximo de 18.4°C. Los vientos seguirán presentes aunque con menor intensidad, rondando los 7 km/h desde el noroeste.