Hoy en La Pampa, esperamos un día con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que serán agradables durante el día. La temperatura mínima será de 7.1 grados Celsius. Durante la mañana, el clima será fresco con una ligera brisa que rondará los 14 km/h. La humedad se mantendrá en un 79%, asegurando un ambiente húmedo. Puedes preparar tu jornada para aprovechar las condiciones favorables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 18.4 grados Celsius, haciendo de este día uno ideal para actividades al aire libre. La velocidad del viento aumentará ligeramente hasta los 29 km/h, proporcionando un aire fresco para la noche. Con una humedad disminuyendo ligeramente, se espera una noche agradable y cómoda. No olvides llevar una chaqueta ligera si planeas salir.