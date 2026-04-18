Condiciones del tiempo en La Rioja

En la mañana de este sábado, el clima en La Rioja se caracteriza por nubes cubriendo parcialmente el cielo, con temperaturas mínimas alcanzando los 6 grados Celsius. Se estima que la humedad sea alta, llegando al 70%, y existe una probabilidad de precipitaciones del 0%. Los vientos soplarán a lo largo del día a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Ya entrada la tarde y noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta un máximo de 21.1 grados Celsius. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, sin indicios de precipitaciones significativas. La velocidad del viento se mantendrá suave, promediando los 10 km/h, asegurando una jornada tranquila en términos de climatología.

El cielo despejado durante gran parte del día facilitará las vistas estelares por la noche, siendo ideal para las observaciones astronómicas en la región.