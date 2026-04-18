Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 18 de abril de 2026
Clima hoy
Hoy en Mendoza, se espera un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C mientras que la humedad máxima alcanzará el 62%. El viento soplará desde el sur con una velocidad promedio de 7 mph, provocando una sensación térmica más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y noche, el clima mantendrá su carácter parcialmente nuboso, pero se espera un incremento en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 17.5°C. Los vientos serán más fuertes, alcanzando los 11 km/h, pero disminuirán su presencia en la medida que avance la noche. La humedad descenderá ligeramente, brindando un respiro del calor diurno.
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