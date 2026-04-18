Hoy en Mendoza, se espera un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C mientras que la humedad máxima alcanzará el 62%. El viento soplará desde el sur con una velocidad promedio de 7 mph, provocando una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el clima mantendrá su carácter parcialmente nuboso, pero se espera un incremento en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 17.5°C. Los vientos serán más fuertes, alcanzando los 11 km/h, pero disminuirán su presencia en la medida que avance la noche. La humedad descenderá ligeramente, brindando un respiro del calor diurno.