Pronóstico meteorológico para Salta por la mañana

En Salta, durante la mañana de hoy, se experimentará un estado del clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, lo que sugiere una mañana fresca. A pesar de las nubes ocasionales, la probabilidad de lluvia es bastante baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso en Salta. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C. El viento soplará con una velocidad moderada, alcanzando hasta 8 km/h. La humedad relativa se estima en un 91%, contribuyendo a una sensación ambiental agradable. Es un buen día para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones con respecto a los niveles de humedad.

Nota: Este pronóstico está sujeto a cambios y recomendamos estar atento a las actualizaciones meteorológicas.