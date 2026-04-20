Pronóstico del tiempo para hoy en Misiones

En la mañana de hoy, el clima en Misiones se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.8°C, mientras que se espera que la máxima ascienda a 18.2°C. Será una buena oportunidad para disfrutar del día con un ambiente fresco. La velocidad del viento se encontrará alrededor de 8 km/h, lo que brinda un entorno tranquilo para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y noche, el clima en Misiones mantendrá el cielo mayormente despejado. Con un descenso de las temperaturas, se espera una humedad media alrededor del 51%, lo que podrían hacer que la sensación térmica sea ligeramente más baja. Se recomienda vestirse en capas si planea estar al aire libre en las horas nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:30 y se pondrá a las 17:57, brindando así un total de luz diurna suficiente para disfrutar de las actividades durante el día. La fase de la luna se espera que sea Nueva, ideal para contemplar el cielo estrellado sin la interferencia de un brillo lunar intenso.