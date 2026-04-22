En Jujuy, el día comienza con un amanecer a las 08:01, ofreciéndonos cielos mayormente despejados. La temperatura mínima será de 4.2°C, perfecta para aquellos que disfrutan de frescas mañanas. Mientras el día avanza, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar unos agradables 18.4°C. ¡Un panorama ideal para disfrutar del aire libre! Humedad rondará el 46%, ofreciendo una sensación más seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Con la llegada del atardecer, a las 18:41, la noche será agradable y el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Se espera que el viento tenga una velocidad máxima de 6 km/h, asegurando una noche tranquila. A medida que la luz del día se desvanecede definitivamente a las 18:41, las temperaturas continuarán siendo accesibles, llegando a mínimos nocturnos de alrededor de 4.2°C. Una jornada ideal para observar las estrellas dadas las condiciones, así que preparen sus telescopios y disfruten de lo que queda del 22 de abril de 2026.

Observación: La luna estará en fase completa, así que asegúrate de observar el cielo esta noche desde algún lugar de baja contaminación lumínica.